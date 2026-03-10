Ирандық футболшылар Трамптың назарына ілікті
Сурет: X/unumihaimedia
АҚШ президенті Дональд Трамп Австралияда жүрген ирандық әйел футболшылардың жағдайын мұқият бақылап отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 9 наурызда ол өз жеке әлеуметтік желісі Truth Social арқылы Австралия премьер-министрі Энтони Альбанезеге үндеу жолдады. Трамп Австралия үкіметін ирандық әйелдер ұлттық құрамасының футболшыларына саяси баспана беруін талап етті.
"Австралия әйелдер ұлттық құрамасын Иранға қайтаруға жол беріп, қорқынышты гуманитарлық қате жасап отыр. Олар Иранда қаза табуы мүмкін. Мұны жасамаңыз, құрметті премьер-министр, баспана беріңіз", – деді Трамп.
Сонымен қатар, ол егер Австралия ирандық спортшыларды қорғай алмаса, бұл міндетті АҚШ атқаратынын айтты.
Бұған дейін Иранның бірнеше елге қатысты әуе соққылары туралы ақпаратты жоққа шығарғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript