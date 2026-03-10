#Референдум-2026
Ирандық футболшылар Трамптың назарына ілікті

Ирандық футболшылар Трамптың назарына ілікті
10.03.2026 13:33
АҚШ президенті Дональд Трамп Австралияда жүрген ирандық әйел футболшылардың жағдайын мұқият бақылап отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 9 наурызда ол өз жеке әлеуметтік желісі Truth Social арқылы Австралия премьер-министрі Энтони Альбанезеге үндеу жолдады. Трамп Австралия үкіметін ирандық әйелдер ұлттық құрамасының футболшыларына саяси баспана беруін талап етті.

"Австралия әйелдер ұлттық құрамасын Иранға қайтаруға жол беріп, қорқынышты гуманитарлық қате жасап отыр. Олар Иранда қаза табуы мүмкін. Мұны жасамаңыз, құрметті премьер-министр, баспана беріңіз", – деді Трамп.

Сонымен қатар, ол егер Австралия ирандық спортшыларды қорғай алмаса, бұл міндетті АҚШ атқаратынын айтты.

Бұған дейін Иранның бірнеше елге қатысты әуе соққылары туралы ақпаратты жоққа шығарғанын жазғанбыз.

