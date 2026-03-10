#Референдум-2026
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Спорт

Қазақстандық жасөспірімдер шаңғымен тұғырдан секіруден әлем чемпионатында төрт рет үздік ондыққа енді

Қазақстан шаңғымен тұғырдан секіруден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында төрт рет үздік ондыққа енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 17:45 Сурет: olympic.kz
Норвегияның Лиллехаммер қаласында шаңғымен тұғырдан секіруден жасөспірімдер арасында әлем чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлем біріншілігінің қорытындысы бойынша қазақстандық спортшылар төрт рет үздік ондықтың қатарына енді.

Жекелей сында Илья Мизерных алтыншы орынмен жарысты аяқтады.

Ал әйелдер арасындағы командалық жарыста Анастасия Горунова, Алиса Седова, Алена Свириденко және Виктория Рулева жетінші орынға ие болды.

Осы бағдарламада ерлер құрамасы сапында өнер көрсеткен Илья Мизерных, Даниил Калинкин, Артем Мешков және Давид Гааль алтыншы орынға тұрақтады.

Сонымен қатар Қазақстан аралас командалар арасындағы жарыста да үздік ондыққа енді. Бұл сайыста Илья Мизерных, Артем Мешков, Виктория Рулева және Алена Свириденко сегізінші орын алды.

Айдос Қали
