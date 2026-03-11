#Референдум-2026
Спорт

2026 жылы Астанада таеквондодан үш халықаралық турнир өтеді

2026 жылы Астанада таеквондодан үш халықаралық турнир өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 17:06 Сурет: olympic.kz
2026 жылы Астанада таеквондодан үш ірі халықаралық турнир өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

22-23 маусым аралығында Altaic Cup турнирі өз жалауын көтереді.

Одан екі күн өткен соң, 25 маусымда Kazakhstan Open-2026 жарысы басталады. Турнир 27 маусымға дейін жалғасады.

Ал халықаралық жарыс күнтізбесіндегі ең маңызды додалардың бірі – Гран-при финалы. Бұл жарыс 28-29 қараша аралығында өтеді.

Оқи отырыңыз
Астанада екпіні күшті жел салдарынан тоғыз қабатты үйдің қасбеті құлады
20:12, Бүгін
Астанада екпіні күшті жел салдарынан тоғыз қабатты үйдің қасбеті құлады
Астанада бадминтоннан халықаралық турнир өтеді
18:43, 05 қараша 2025
Астанада бадминтоннан халықаралық турнир өтеді
Қазақстан таеквондодан Kazakhstan Open рейтингтік турнирінде он алтын медаль жеңіп алды
15:23, 15 тамыз 2025
Қазақстан таеквондодан Kazakhstan Open рейтингтік турнирінде он алтын медаль жеңіп алды
Оқи отырыңыз
