2026 жылы Астанада таеквондодан үш халықаралық турнир өтеді
2026 жылы Астанада таеквондодан үш ірі халықаралық турнир өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
22-23 маусым аралығында Altaic Cup турнирі өз жалауын көтереді.
Одан екі күн өткен соң, 25 маусымда Kazakhstan Open-2026 жарысы басталады. Турнир 27 маусымға дейін жалғасады.
Ал халықаралық жарыс күнтізбесіндегі ең маңызды додалардың бірі – Гран-при финалы. Бұл жарыс 28-29 қараша аралығында өтеді.
