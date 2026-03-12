Гимнаст Ақмарал Ерекешева Астанада өткен халықаралық турнирде алтын медаль жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Астанада көркем гимнастикадан Alem Cup халықаралық турнирі өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сеньорлар арасындағы көпсайыста қазақстандық Ақмарал Ерекешева жеңіске жетті (112.350 ұпай). Екінші орынды оның командаласы Айым Мейіржанова иеленді (110.300). Ал қола медаль италиялық Виола Селлаға бұйырды (106.650).
Юниорлар арасындағы көпсайыста Қазақстан құрамасының өкілі Анна Рубцова топ жарды (100.750). Күміс жүлдені отандасымыз Линара Жайлауова иеленді (98.900).
Үшінші орынға италиялық гимнаст Вероника Заппатеррени тұрақтады (95.800).
