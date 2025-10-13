#Қазақстан
Спорт

Қазақстан семсерлесуден "Мықтылар турнирінде" үш алтын медаль жеңіп алды

Семсерлесу, Қазақстан, Астана, Мықтылар турнирі, алтын медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 19:31 Сурет: olympic.kz
Астанада семсерлесуден халықаралық "Мықтылар турнирі" өз мәресіне жетті. Қазақстан құрамасы бұл сайыста сегіз медаль жеңіп алды, оның үшеуі - алтын, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бірінші күні ерлер арасында мына спортшылар ерекшелене білді:

  1. Алексей Касаткин (Қазақстан)
  2. Кирилл Проходов (Қазақстан)
  3. Эльмир Әлімжанов (Қазақстан)

Әйелдер:

  1. Севара Рахимова (Өзбекстан)
  2. Шахзода Егамбердиева (Өзбекстан)
  3. Владислава Андреева (Қазақстан)

Екінші күн ерлер арасында жеңіске жеткендер:

  1. Ерлік Сертай (Қазақстан)
  2. Кирилл Проходов (Қазақстан)
  3. Эльмир Әлімжанов (Қазақстан)

Әйелдер:

  1. Владислава Андреева (Қазақстан)
  2. Шахзода Егамбердиева (Өзбекстан)
  3. Малика Хакимова (Өзбекстан).

Бұған дейін Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Азия чемпионатының қола жүлдегері атанғанын жазғанбыз.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
