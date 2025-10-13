Қазақстан семсерлесуден "Мықтылар турнирінде" үш алтын медаль жеңіп алды
Астанада семсерлесуден халықаралық "Мықтылар турнирі" өз мәресіне жетті. Қазақстан құрамасы бұл сайыста сегіз медаль жеңіп алды, оның үшеуі - алтын, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бірінші күні ерлер арасында мына спортшылар ерекшелене білді:
- Алексей Касаткин (Қазақстан)
- Кирилл Проходов (Қазақстан)
- Эльмир Әлімжанов (Қазақстан)
Әйелдер:
- Севара Рахимова (Өзбекстан)
- Шахзода Егамбердиева (Өзбекстан)
- Владислава Андреева (Қазақстан)
Екінші күн ерлер арасында жеңіске жеткендер:
- Ерлік Сертай (Қазақстан)
- Кирилл Проходов (Қазақстан)
- Эльмир Әлімжанов (Қазақстан)
Әйелдер:
- Владислава Андреева (Қазақстан)
- Шахзода Егамбердиева (Өзбекстан)
- Малика Хакимова (Өзбекстан).
Бұған дейін Қазақстан ерлер құрамасы су добынан Азия чемпионатының қола жүлдегері атанғанын жазғанбыз.
