Ербол Хамитов неге қола медаль "алтыннан" да қымбат екенін түсіндіріп берді
Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Паралимпиада чемпионы Ербол Хамитов Астана әуежайында журналистердің сұрақтарына жауап бере отырып, Паралимпиада ойындарында алған қола жүлде оған психологиялық тұрғыдан "алтыннан" да қиынға соққанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер одан қай медальды алу қиынырақ болғанын сұрады. Себебі Паралимпиададағы шаңғы жарыстарында бәсекелестік деңгейі мен жағдайлар әртүрлі болуы мүмкін.
"Екі күн бойы психологиялық тұрғыдан өзімді жинай алмадым. Жалпы жағдайым жақсы болды, бірақ нысана кезеңінде мүлде сәттілік болмады. Сәл еңсем түсіп жүрді. Соған қарамастан, қола медаль мен үшін қандай да бір себеппен алтыннан да қымбат. 2023 жылы дәл осы қашықтықта Қазақстан тарихында алғаш рет әлем чемпионы атанған едім, сондықтан оңай болған жоқ. Бір жарыста қытайлық спортшыға 1 секунд, ал бразилиялық спортшыға 0,03 секунд ұтылып қалдым. Бұл – тактикалық қателіктің салдары", – деді Ербол Хамитов.
Ол сондай-ақ әуежайдан қарсы алуға келген барша жанкүйерлерге жылы қолдау көрсеткені үшін алғысын білдірді. Спортшы бұл сәтті бірге бөліскен әр адамға шынайы ризашылығын жеткізді.
"Шамамен екі ай бұрын Президент бізге ел туын табыстаған еді. Сол кезде мен Қазақстанның туын көтеріп, Әнұранымыздың дәл осы қысқы Паралимпиада ойындарында шырқалуына бар күшімді саламын деп уәде бергенмін. Бұл мен үшін үлкен жауапкершілік болды. Мен бұл туралы көптен бері армандап, күнделігіме де, әлеуметтік желілерге де әлем чемпионы болғым келетінін жазып жүрдім. Жаттықтырушыларымның, бүкіл команданың және Спорт министрлігінің қолдауының арқасында бұл мақсатқа жеттім. Соңғы оқу-жаттығу жиынын Швейцарияда теңіз деңгейінен 1900 метр биіктікте өткіздік, ал жарыс 1000 метр биіктікте өтті. Біз өзімізді өте жақсы сезіндік", – деп түйіндеді ол.
Бұған дейін 13 наурыз күні Италияның Милан қаласында өтіп жатқан қысқы Паралимпиада ойындарында қазақстандық Ербол Хамитов елімізге алтын жүлде сыйлағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript