Қазақстан тректегі велоспорттан Азия чемпионатында өнер көрсетеді
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы тректегі велоспорттан Филиппиннің Тагайтай қаласында өтетін Азия чемпионатына қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық құраманың тізімі төмендегідей:
Ерлер: Максим Хорошавин, Әлішер Жұмақан, Дмитрий Носков, Рамис Дінмұхаметов, Илья Карабутов, Кирилл Курдиди, Данияр Шаяхметов, Дмитрий Резанов
Әйелдер: Рината Сұлтанова, Мария Елькина, Ангелина Буренкова
Құрлық біріншілігі 21-31 наурыз аралығында өтеді.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript