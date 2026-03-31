#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
478.77
548.62
5.87
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
478.77
548.62
5.87
Спорт

Кирилл Курдиди тректегі велоспорттан Азия чемпионатының чемпионы атанды

Кирилл Курдиди тректегі велоспорттан Азия чемпионатының чемпионы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 22:19
Филиппиннің Тагайтай қаласында өтіп жатқан тректегі велоспорттан Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тұғырдың ең биік сатысына Кирилл Курдиди көтерілді.

Қазақстандық спортшы гит сайысында ең үздік уақыт көрсетіп, чемпион атанды. Екінші орынды Қытай өкілі Хань Се иеленсе, үшінші орын жапониялық Рето Ичидаға бұйырды.

Айта кетейік, бұған дейін Әлішер Жұмақан ұпай саны бойынша топтық жарыста және скрэтчте күміс жүлдегер атанған болатын. Ал Рамис Дінмұхаметов пен Илья Карабутов мэдисон дисциплинасында күміс медаль жеңіп алса, Рината Сұлтанова жеке із кесу жарысында қола жүлдеге ие болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: