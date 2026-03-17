#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
486.2
557.82
6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
486.2
557.82
6
Спорт

Қазақстандық спортшыларға Олимпиада стипендиясының алғашқы төлемі аударылды

Қазақстандық спортшыларға Олимпиада стипендиясының алғашқы төлемі аударылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.03.2026 17:53 Сурет: olympic.kz
2028 жылы АҚШ-тың Лос-Анджелес қаласында өтетін Олимпиада ойындарына дайындық аясында Халықаралық Олимпиадалық комитетінің (ХОК) жеке стипендиялық бағдарламасына енген қазақстандық спортшыларға алғашқы қаржылық төлем жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әрбір спортшыға 2500 АҚШ доллары көлемінде қаражат берілді.

Аталған бағдарлама Олимпиадаға іріктеу кезеңі мен дайындық барысында спортшыларға қаржылай қолдау көрсетуге бағытталған. Қазақстандық атлеттердің стипендия иегерлері қатарына қосылуына Қазақстан Ұлттық Олимпиадалық комитеті бастамашы болды. ҰОК ұлттық федерациялармен және ХОК-пен бірлесіп жұмыс жүргізіп, өтінім беру процесін толық үйлестірді.

Стипендия 2028 жылғы Олимпиада ойындарының бағдарламасына енген жеке спорт түрлерінде бақ сынайтын спортшыларға беріледі. Іріктеу барысында үміткерлердің нәтижелері, Олимпиадаға жолдама алуға мүмкіндігі және жоғары нәтиже көрсету әлеуеті басты назарға алынды. Сонымен қатар допингке қатысты ереже бұзушылықтардың болмауы және Олимпиадалық хартия талаптарына қайшы келетін жайттардың жоқтығы маңызды талаптардың бірі болды.

Бөлінген қаражат оқу-жаттығу жиындарын өткізуге, жеке дайындыққа, жаттықтырушылар мен мамандардың еңбекақысын төлеуге, медициналық және ғылыми қолдауға, сақтандыруға, сондай-ақ, тұру мен тамақтану шығындарын өтеуге жұмсалуы мүмкін. Қаржының жұмсалуы белгіленген тәртіпке сай тұрақты түрде есепке алынады.


"2028 жылғы Олимпиадаға дайындық кезеңі басталды. Әрбір дайындық сатысының маңызы зор. Бұл стипендия спортшыларға жаттығу жоспарын жүйелі құрып, іріктеу жарыстарына тыңғылықты әзірленуге көмектеседі. Нәтижесінде олар көздеген көрсеткіштеріне қол жеткізуге мүмкіндік алады", - деп мәлімдеді Қазақстан ҰОК.

Қазақстан атынан стипендия иегерлері атанған спортшылар:

  • Аида Әбікеева (бокс)
  • Сағындық Тоғамбай (бокс)
  • Ғұсман Қырғызбаев (дзюдо)
  • Әбиба Әбужақынова (дзюдо)
  • Милад Карими (спорттық гимнастика)
  • Руслан Курбанов (семсерлесу)
  • Исхар Курбаев (грек-рим күресі)
  • Ризабек Айтмұхан (еркін күрес)
  • Зейнеп Баянова (әйелдер күресі)
  • Мария Бровкова (ескек есу - байдарка/каное)
  • Александра Ле (нысана көздеу)
  • Ислам Сәтпаев (нысана көздеу)
  • Әмір Маймұратов (спорттық құзға өрмелеу)
  • Батырхан Төлеуғали (таеквондо)
  • Алан Құрманғалиев (үстел теннисі)
  • Елизавета Матвеева (жеңіл атлетика)
  • Әсем Орынбай (стенд ату)
  • Сергей Петрович (ауыр атлетика)
  • Арай Нұрлыбекова (ауыр атлетика)
  • Данил Мусабаев (батуттағы гимнастика)
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
ХОК боксты 2028 жылғы Олимпиада ойындарының бағдарламасына қосуды ұсынды
Бокс 2028 жылғы Олимпиада ойындарының бағдарламасына енді! Головкин мәлімдеме жасады
АҚШ-та қазақстандық боксшының үйі өртеніп кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана объявила окончательный состав на новый турнир от ФИФА
18:13, Бүгін
Раскрыта "правда" об отношениях Хамзата Чимаева и экс-чемпиона UFC
17:46, Бүгін
Лучший конькобежец страны потерпел сенсационное поражение на чемпионате Казахстана
17:45, Бүгін
Экс-россиянка не позволила Кристине Шумековой выиграть чемпионат Казахстана в Астане
17:28, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: