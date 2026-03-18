Спорт

Қазақстандық дәрігерлер Рыбакинаға күтпеген сый жасады

Қазақстандық дәрігерлер Елена Рыбакинаға ерекше сый жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық стоматологиялық клиника әлемнің екінші ракеткасы атанған Елена Рыбакинаға тістерін шектеусіз тегін емдеуді ұсынды.

Ерекше құттықтау 16 наурыз күні клиниканың Threads әлеуметтік желісіндегі парақшасында жарияланған.

"Елена Рыбакинаны әлемнің екінші ракеткасы атануымен құттықтаймыз! Сіз – Қазақстанның мақтанышы әрі миллиондаған адамға шабыт сыйлайтын тұлғасыз", – делінген ақпаратта.

Осы жетістігіне орай клиника дәрігерлері теннисшіге тістерін шектеусіз тегін емдеуді сыйға тартатынын мәлімдеді.

"Бұл жетістігіңіздің құрметіне сізге біздің клиникада тістеріңізді тегін емдеуді сыйлаймыз. Сіздің күлкіңіз әрдайым жеңістеріңіз секілді жарқырап тұрсын", – деп жазды авторлар.

Жазба әлеуметтік желі қолданушыларының назарын тез аударып, көпшілік бұл ұсынысты спортшыны құттықтаудың ерекше әрі креативті тәсілі деп бағалады. Әсіресе Қазақстан теннис федерациясының кері байланысы көпшілікті таңғалдырды.


Бұған дейін Елена Рыбакинаның ресми түрде әлемнің екінші ракеткасы атанғанын жазғанбыз.

Қазақстандық әуе компаниясы Дубайға рейстерді 19 сәуірге дейін тоқтатты
Қасым-Жомарт Тоқаев Словения президентіне күтпеген тосын сый жасады
Полицейлер Шахтинск тұрғынына ерекше сый жасады
Боксёр из Казахстана выйдет в ринг через четыре дня после завершения дисквалификации
Делегация КФФ поучаствовала в программе обмена опытом от УЕФА в Швейцарии
В Британии высоко оценили выступление Сатпаева в матче против "Актобе" в КПЛ
Вот это да: Ризабек Айтмухан принял два неожиданных решения
