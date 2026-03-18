Спорт

Конькимен жүгіруден Қазақстан чемпионатының алғашқы жеңімпаздары кімдер

Конькимен жүгіруден Қазақстан чемпионатының алғашқы жеңімпаздары кімдер, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.03.2026 17:12
Астанада конькимен жүгіруден Қазақстан чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың алғашқы күні 500 және 1500 метр қашықтықтарында жүлделер сарапқа салынды.

500 метр, ерлер:

1. Артур Галиев (Астана)

2. Евгений Кошкин (Алматы)

3. Алтай Жәрдембекұлы (Астана)

500 метр, әйелдер:

1. Кристина Силаева (Астана)

2. Кристина Шумекова (Солтүстік Қазақстан облысы)

3. Арина Ильященко (Павлодар облысы)

1500 метр, ерлер:

1. Нұралы Ақжол (Астана)

2. Роман Биназаров (Қостанай облысы)

3. Александр Кленко (Қостанай облысы)

1500 метр, әйелдер:

1. Арина Ильященко (Павлодар облысы)

2. Мария Деген (Қостанай облысы)

3. Анастасия Беловодова (Абай облысы)

Қазақстан чемпионаты 19 наурызға дейін жалғасады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада конькимен жүгіруден Қазақстан кубогының іріктеу кезеңі басталды
19:03, 14 қазан 2025
Астанада конькимен жүгіруден Қазақстан кубогының іріктеу кезеңі басталды
Конькимен жүгіру: әлем чемпионатының алғашқы күнінде қазақстандықтар қалай өнер көрсетті
17:09, 06 наурыз 2026
Конькимен жүгіру: әлем чемпионатының алғашқы күнінде қазақстандықтар қалай өнер көрсетті
Алматыда конькимен жүгіруден Қазақстан кубогы аяқталды
18:22, 20 ақпан 2025
Алматыда конькимен жүгіруден Қазақстан кубогы аяқталды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Боксёр из Казахстана выйдет в ринг через четыре дня после завершения дисквалификации
17:49, Бүгін
Боксёр из Казахстана выйдет в ринг через четыре дня после завершения дисквалификации
Делегация КФФ поучаствовала в программе обмена опытом от УЕФА в Швейцарии
17:48, Бүгін
Делегация КФФ поучаствовала в программе обмена опытом от УЕФА в Швейцарии
В Британии высоко оценили выступление Сатпаева в матче против "Актобе" в КПЛ
17:25, Бүгін
В Британии высоко оценили выступление Сатпаева в матче против "Актобе" в КПЛ
Вот это да: Ризабек Айтмухан принял два неожиданных решения
17:18, Бүгін
Вот это да: Ризабек Айтмухан принял два неожиданных решения
