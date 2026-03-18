Спорт

Қазақстан - Канада: Билли Джин Кинг кубогының матчтарына қатысатын теннисшілер белгілі болды

18.03.2026 20:03 Сурет: ktf.kz
10-11 сәуір аралығында Астанада Билли Джин Кинг кубогының іріктеу кезеңі аясында Қазақстан мен Канада құрамалары арасында матчтар өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Теннисшілер командалық әлем чемпионатының финалдық кезеңіне жолдама үшін таласады.

Қазақстан құрамасы сапында кортқа шығатын спортшылар:

  • Анна Данилина (жұптық сында WTA рейтингінде №6);
  • Юлия Путинцева (№76 WTA);
  • Жібек Құламбаева (жұптық сында №178 WTA);
  • Аружан Сағандықова (№871 WTA);
  • Соня Жиенбаева (№1018 WTA).

Әлемнің екінші ракеткасы Елена Рыбакина алдағы кездесуге қатыспайды. Мұндай шешім Қазақстан теннис федерациясы мен спортшының жаттықтырушылар штабының келісімімен қабылданды. Биыл Елена үшін басты мақсат - әлемдік рейтингте көшбасшылық үшін күресу.

Канада құрамасының тізімі:

  • Виктория Мбоко (№10 WTA);
  • Габриэла Дабровски (жұптық сында №2 WTA);
  • Марина Стакусич (№130 WTA);
  • Бьянка Андрееску (№165 WTA, жұптық сында №160);
  • Кайла Кросс (№194 WTA, жұптық сында №131).

Бұл кездесудің жеңімпазы командалық әлем чемпионатының финалдық кезеңіне тікелей жолдама алады.

Айдос Қали
