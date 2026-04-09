Теннис: Билли Джин Кинг кубогында Қазақстан мен Канада арасындағы матчтың жеребесі тартылды
Астана қаласында Билли Джин Кинг кубогында Қазақстан мен Канада құрамалары арасындағы іріктеу матчының жеребесі тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғашқы кездесуде Юлия Путинцева мен Кайла Кросс кортқа шығады. Бұл ойын 10 сәуірде өтеді.
Сол күні Соня Жиенбаева мен Бьянка Андрееску өзара күш сынасады.
Жұптық сында Анна Данилина / Жібек Құламбаева Ариана Арсено / Александра Ваграмов жұбымен кездеседі.
Сондай-ақ Юлия Путинцева – Бьянка Андрееску және Соня Жиенбаева – Кайла Кросс матчтары жоспарланған.
Матч үш жеңіске дейін жалғасады.
Ойындар 10 және 11 сәуір күндері Beeline Arena корттарында өтеді. Жеңімпаз турнирдің финалдық кезеңіне жолдама алады.
