Әбиба Әбужақынова тұрмысқа шықпақшы
Қазақстандық дзюдошы Әбиба Әбужақынова Instagram-дағы парақшасында тұрмысқа шығатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спортшы қалыңдық жүзігін және әдемі қызыл раушан гүлдерінің букетін көрсетті.
"I said yes", – деп жазды спортшы.
Әбиба Әбужақынова - қазақстандық дзюдошы, 48 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. 2022 жылғы әлем чемпионатының қола жүлдегері, 2021 және 2022 жылдардағы Азия чемпионаттарының күміс жүлдегері.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript