#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Спорт

Әбиба Әбужақынова шетелдік келісімшартқа қол қойды

Әбиба Әбужақынова шетелдік келісімшартқа қол қойды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 13:23 Сурет: Instagram/jenysjudoclub
48 келіге дейінгі салмақта өнер көрсететін танымал қазақстандық дзюдошы Әбиба Әбужақынова германиялық Ippon Gear брендімен келісімшартқа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан әйелдер құрамасының көшбасшысы жуырда ғана өзінің сырғалым атанғанын жариялаған болатын. Осыдан кейін, 28 наурыз күні Ippon Gear бренді Instagram парақшасында Әбибаны ресми түрде өз командасының жаңа амбассадоры ретінде таныстырды.

"Біз Әбиба Әбужақынованы командамызда көргенімізге қуаныштымыз. Ол – біздің қатарға қосылған Қазақстаннан шыққан алғашқы спортшы. Оның еңбекқорлығы, қайсарлығы және чемпионға тән ойлау жүйесі командамыздың рухына толық сай келеді. Қош келдің, Әбиба!" – делінген бренд мәлімдемесінде.

Сурет: Instagram/ippongear_official

Өз кезегінде Әбужақынова бұл келісімді үлкен мәртебе әрі жауапкершілік деп атап өтті. Оның айтуынша, Ippon Gear бренді сапа, күш және дзюдоның шынайы рухын білдіреді.

"Бұл команданың бір бөлігі болу – тек өзіңді ғана емес, спорттың негізгі құндылықтарын: тәртіпті, құрметті және үнемі жеңіске ұмтылуды таныту деген сөз", – деді ол.

Бұған дейін Әбиба Әбужақынова тұрмысқа шықпақшы екенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Әбиба Әбужақынова – әлемдік Гран-при жарысының қола жүлдегері
09:14, 27 қаңтар 2024
Әбиба Әбужақынова – әлемдік Гран-при жарысының қола жүлдегері
Олимпиада ойындары - 2024: Әбиба Әбужақынова ширек финалда жеңіліп қалды
16:43, 27 шілде 2024
Олимпиада ойындары - 2024: Әбиба Әбужақынова ширек финалда жеңіліп қалды
Әбиба Әбужақынова тұрмысқа шықпақшы
14:00, 24 наурыз 2026
Әбиба Әбужақынова тұрмысқа шықпақшы
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
18:12, Бүгін
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
17:59, Бүгін
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
Янник Синнер рассказал о дальнейших планах после победы в Майами
17:47, Бүгін
Янник Синнер рассказал о дальнейших планах после победы в Майами
Гимнастки Казахстана оказались далеки от медалей в первый день этапа Кубка мира
17:16, Бүгін
Гимнастки Казахстана оказались далеки от медалей в первый день этапа Кубка мира
