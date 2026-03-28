Қазақстан әйелдер құрамасы хоккейден әлем чемпионатына дайындықты бастады
Отандастарымыз Испанияның Пучсерда қаласында өтетін IB дивизионындағы әлем чемпионатына дайындалып жатыр.
Оқу-жаттығу жиынының бірінші кезеңі 1 сәуірде аяқталады. Одан кейін ұлттық құрама Испанияға аттанады.
Кеңейтілген тізімге келесі хоккейшілер енгізілді:
Қақпашылар: Вероника Агеева, София Агеева, Полина Говтва, Мария Яковлева (барлығы – "Торпедо", Өскемен), Арина Щеколова ("Томирис", Астана).
Қорғаушылар: Юлия Буторина, Александра Воронова, Дария Молдабай (барлығы – "Томирис", Астана), Зере Жұмаш, Эвелина Емцева (екеуі де – "Айсұлу Таңдаулы", Алматы), Ева Иншакова, Катрин Мескини, Кира Крухольская, Ульяна Куклина, Айдана Рахатқызы, Полина Яковлева (барлығы – "Торпедо"), Калима Нигматулина ("Грация", Қарағанды).
Шабуылшылар: Алина Жакулина, Рената Лившиц (екеуі де – "Грация", Қарағанды), София Зубкова, Варвара Краюшникова, Полина Мокина, Злата Попова, Дильназ Саяхатқызы, Мунира Саяхатқызы, Златоцвета Феоктистова (барлығы – "Торпедо", Өскемен), Регина Какаулина, София Муравьева, Анфиса Новикова, Мадианна Нүсіпова, Василиса Шуклина (барлығы – "Айсұлу Таңдаулы", Алматы), Екатерина Куценко, Анастасия Оразбаева, Надежда Филимонова, Александра Шегай (барлығы – "Томирис", Астана), Лариса Свиридова ("Айсұлу", Алматы).
Сонымен қатар "Айсұлу" хоккей клубының ойыншылары Аида Олжабаева, Пернеш Әшімова, Анна Пяткова, Мадина Тұрсынова, Елизавета Дюндина және Малика Алдабергенова әйелдер арасындағы Еуропа лигасы – EWHL плей-офф кезеңіне қатысып жатыр. Олар ұлттық құраманың Испаниядағы оқу-жаттығу жиынына қосылады.
Айта кетейік, әлем чемпионаты 12-18 сәуір аралығында өтеді. Біздің хоккейшілер Латвия, Нидерланд, Корея, Ұлыбритания және Испания құрамаларымен кездеседі.