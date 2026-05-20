Спорт

Қазақстан ерлер құрамасы Өзбекстанда Әлем кубогының кезеңіне дайындықты бастады

Бокс, Қытай, Қазақстан ерлер құрамасы, Өзбекстан, Әлем кубогы , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.05.2026 21:42 Сурет: olympic.kz
Бокстан Қазақстан ерлер құрамасы Өзбекстанның Янгиабад қаласында бірлескен оқу-жаттығу жиынына қатысып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған жиынға Қазақстаннан бөлек, Өзбекстан, Тәжікстан және Корея құрамалары қатысуда.

Оқу-жаттығу жиынының бағдарламасы бойынша әр елдің боксшылары шеберлігін шыңдап, жалпы дене дайындығына жұмыс жүргізуде.

Айта кетейік, екінші Әлем кубогының кезеңі 15-21 маусым аралығында Қытайдың Гуйян қаласында өтеді.

Бұған дейін отандық боксшылар Сербиядағы халықаралық турнирде жеті медаль жеңіп алғаны хабарланған.

