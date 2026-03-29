#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
482.53
555.44
5.92
Спорт

Қазақстандық гроссмейстер беделді турнирге қатысады

Қазақстандық гроссмейстер беделді турнирге қатысады, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.03.2026 15:05 Сурет: Instagram/bibisarachess
2026 жылғы 28 наурызда Кипрдің Пафос қаласына жақын орналасқан Пейя курорттық аймағындағы 5 жұлдызды Cap St Georges Hotel & Resort қонақүйінде шахматтан әлем чемпионы атағына үміткерлер турнирлерінің (ерлер және әйелдер арасында) ашылу салтанаты өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, әлемнің ең мықты шахматшылары бас қосқан бұл турнирде алғаш рет қазақстандық спортшы да өнер көрсетеді. Ол – 22 жастағы Бибісара Асаубаева.

2026 жылғы 29 наурыз бен 15 сәуір аралығында өтетін FIDE Women’s Candidates Tournament жеңімпазы қазіргі әлем чемпионы, 2018 жылдың мамырынан бері титулын қорғап келе жатқан 35 жастағы қытайлық Цзюй Вэньцзюньмен (2559 – рейтингтер 2026 жылғы 1 наурыздағы классикалық көрсеткіш бойынша берілген) әлемдік тәж үшін матчта кездесуге мүмкіндік алады.

Турнирге сондай-ақ мына гроссмейстерлер қатысады:

  • Хикару Накамура (2810, АҚШ, 1987 жылғы 9 желтоқсан);
  • Фабиано Каруана (2795, АҚШ, 1992 жылғы 30 шілде);
  • Вэй И (2754, Қытай, 1999 жылғы 2 маусым);
  • Аниш Гири (2753, Нидерланды, 1994 жылғы 28 маусым);
  • Жавохир Синдаров (2745, Өзбекстан, 2005 жылғы 8 желтоқсан);
  • Рамешбабу Прагнанандха (2741, Үндістан, 2005 жылғы 10 тамыз);
  • Маттиас Блюбаум (2698, Германия, 1997 жылғы 18 сәуір);
  • Андрей Есипенко (2698, FIDE, 2002 жылғы 22 наурыз).
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева шахматтан төрт дүркін әлем чемпионын жеңді
11:03, 18 сәуір 2023
Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева шахматтан төрт дүркін әлем чемпионын жеңді
Астанада классикалық шахматтан әлем чемпионаты басталды
01:57, 08 сәуір 2023
Астанада классикалық шахматтан әлем чемпионаты басталды
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылардың спринттегі нәтижесі қандай
17:36, 10 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылардың спринттегі нәтижесі қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан добыл очередную медаль первенства Азии по велотреку
19:05, Бүгін
Казахстан добыл очередную медаль первенства Азии по велотреку
Жутким везением завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:18, Бүгін
Жутким везением завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Арбитры из Казахстана примут участие на международных турнирах от УЕФА
17:51, Бүгін
Арбитры из Казахстана примут участие на международных турнирах от УЕФА
Определились соперницы казахстанских боксёрш на стартующем в Улан-Баторе чемпионате Азии
17:12, Бүгін
Определились соперницы казахстанских боксёрш на стартующем в Улан-Баторе чемпионате Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: