Римма Волосенко бокстан Азия чемпионатының 1/4 финалына шыға алмады
Сурет: olympic.kz
Ұлан-Батырда (Моңғолия) бокстан Азия чемпионаты жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Кезекті жарыс күнінде Қазақстан құрамасы сапынан бір ғана спортшы рингке шықты.
60 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен Римма Волосенко турнирді 1/8 финалдан бастады. Алайда келесі кезеңге өте алмады.
Қазақстандық боксшы Үндістан өкілі Прияға есе жіберіп, жарысты аяқтады.
Айта кетейік, бұған дейін жүлде үшін күрестен Жәзира Орақбаева (51 келіге дейін) мен Элина Базарова (54 кг дейін) шығып қалған болатын.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript