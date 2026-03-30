Қазақстандық боксшылар үшін Азия чемпионаты сәтсіз басталды
2026 жылы 30 наурызда Ұлан-Батырда (Моңғолия) бокстан Азия чемпионаты басталды. Турнирдің алғашқы күні Қазақстан құрамасынан рингке екі спортшы шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
51 келіге дейінгі салмақта Жазира Орақбаева Азия чемпионатын Кум Бьель Ан (Солтүстік Корея) қарсы жекпе-жекпен бастады. Біздің спортшы үшінші раундта жарақат алып, жекпе-жекті жалғастыра алмады. Нәтижесінде төрешілер жеңісті қарсыласына берді.
Сондай-ақ 54 келіге дейінгі салмақта Элина Базарова да жарысты аяқтады. Қазақстандық боксшы қарсыласы Притиден (Үндістан) жеңілді.
