Спорт

Қазақстандық боксшылар үшін Азия чемпионаты сәтсіз басталды

Бокс, Моңғолия, Ұлан-Батор, Азия чемпионаты , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 20:15 Сурет: olympic.kz
2026 жылы 30 наурызда Ұлан-Батырда (Моңғолия) бокстан Азия чемпионаты басталды. Турнирдің алғашқы күні Қазақстан құрамасынан рингке екі спортшы шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

51 келіге дейінгі салмақта Жазира Орақбаева Азия чемпионатын Кум Бьель Ан (Солтүстік Корея) қарсы жекпе-жекпен бастады. Біздің спортшы үшінші раундта жарақат алып, жекпе-жекті жалғастыра алмады. Нәтижесінде төрешілер жеңісті қарсыласына берді.

Сондай-ақ 54 келіге дейінгі салмақта Элина Базарова да жарысты аяқтады. Қазақстандық боксшы қарсыласы Притиден (Үндістан) жеңілді.

Бұған дейін велошабандоз Әлішер Жұмақанов Азия чемпионатында тағы бір күміс медаль ұтып алғанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
2026 жылғы Азия чемпионатына қатысатын қазақстандық боксшылар белгілі болды
20:12, 25 наурыз 2026
2026 жылғы Азия чемпионатына қатысатын қазақстандық боксшылар белгілі болды
Таиландтағы Азия чемпионатының екінші күні: қазақстандық екі боксшы жеңіске жетті
13:53, 01 желтоқсан 2024
Таиландтағы Азия чемпионатының екінші күні: қазақстандық екі боксшы жеңіске жетті
Бокстан жастар арасындағы Азия чемпионаты: қазақстандық 4 спортшы алтын медаль үшін бақ сынайды
17:11, 07 тамыз 2025
Бокстан жастар арасындағы Азия чемпионаты: қазақстандық 4 спортшы алтын медаль үшін бақ сынайды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Защитник сборной Казахстана поделился ожиданиями перед матчем с Коморскими островами
23:36, Бүгін
Защитник сборной Казахстана поделился ожиданиями перед матчем с Коморскими островами
Два гола решили исход товарищеского матча Казахстан - Грузия
23:04, Бүгін
Два гола решили исход товарищеского матча Казахстан - Грузия
Бибисара Асаубаева сыграла вничью во втором туре Турнира претенденток - 2026
22:37, Бүгін
Бибисара Асаубаева сыграла вничью во втором туре Турнира претенденток - 2026
Вторая ракетка Казахстана одержала победу в первом круге турнира в Чарльстоне
22:15, Бүгін
Вторая ракетка Казахстана одержала победу в первом круге турнира в Чарльстоне
