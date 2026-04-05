Жібек Құламбаева Үндістандағы турнирдің жеңімпазы атанды
Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева Үндістанда өткен ITF W15 турнирінде жұптық сында үздік шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Финалдық кездесуде Жібек ресейлік Екатерина Яшинамен бірге Александра Купарев (Германия) / Севиль Юлдашева (Өзбекстан) жұбын сенімді түрде ұтты.
Есеп: 6:1, 6:4.
Айта кетейік, бұл – Жібектің осымен Үндістанда қатарынан жеңіп алған үшінші титулы.
Ол бұған дейінгі екі аптада да осы елде өткен турнирлерде чемпион атанған болатын.
