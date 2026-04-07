Спорт

Сабыржан Аққалықов Азия чемпионатының жартылай финалында мерзімінен бұрын жеңіске жетті

Бокстан Азия чемпионаты: Сабыржан Аққалықов жартылай финалда мерзімінен бұрын жеңіске жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.04.2026 17:17 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының боксшысы Сабыржан Аққалықов Моңғолияның Ұлан-Батыр қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатының жартылай финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

75 келіге дейінгі салмақта өнер көрсететін Аққалықов Моңғолия өкілі Далай Ганзоригке қарсы жекпе-жекті сенімді бастады.

Алғашқы раундтың өзінде-ақ қарсыласын екі рет нокдаунға жіберіп, айқын басымдыққа ие болды.

Одан кейін де Аққалықов басымдығын сақтап қалды. Екінші раундта Ганзориг тағы да нокдаунға түсті. Нәтижесінде төреші жекпе-жекті тоқтатуға мәжбүр болды.

Айта кетейік, финалда қазақстандық боксшы Өзбекстан өкілі Джавохир Абдурахимовпен кездеседі.

Оқи отырыңыз
Бокстан Азия чемпионаты: Сабыржан Аққалықов ширек финалда жеңіске жетті
15:14, 05 сәуір 2026
Бокстан Азия чемпионаты: Сабыржан Аққалықов ширек финалда жеңіске жетті
Валентина Хальзова 1/4 финалда мерзімінен бұрын жеңіске жетті
15:42, 04 сәуір 2026
Валентина Хальзова 1/4 финалда мерзімінен бұрын жеңіске жетті
Сағындық Тоғамбай Азия чемпионатының жартылай финалына шықты
17:54, 05 сәуір 2026
Сағындық Тоғамбай Азия чемпионатының жартылай финалына шықты
Оқи отырыңыз
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
17:17, Бүгін
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
17:12, Бүгін
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
Два сета решили исход матча Шевченко на "Мастерс" в Монте-Карло
17:08, Бүгін
Два сета решили исход матча Шевченко на "Мастерс" в Монте-Карло
Обидным поражением завершилась схватка казахстанского борца за финал чемпионата Азии
16:51, Бүгін
Обидным поражением завершилась схватка казахстанского борца за финал чемпионата Азии
