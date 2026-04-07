Сабыржан Аққалықов Азия чемпионатының жартылай финалында мерзімінен бұрын жеңіске жетті
Қазақстан құрамасының боксшысы Сабыржан Аққалықов Моңғолияның Ұлан-Батыр қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатының жартылай финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
75 келіге дейінгі салмақта өнер көрсететін Аққалықов Моңғолия өкілі Далай Ганзоригке қарсы жекпе-жекті сенімді бастады.
Алғашқы раундтың өзінде-ақ қарсыласын екі рет нокдаунға жіберіп, айқын басымдыққа ие болды.
Одан кейін де Аққалықов басымдығын сақтап қалды. Екінші раундта Ганзориг тағы да нокдаунға түсті. Нәтижесінде төреші жекпе-жекті тоқтатуға мәжбүр болды.
Айта кетейік, финалда қазақстандық боксшы Өзбекстан өкілі Джавохир Абдурахимовпен кездеседі.
Оқи отырыңыз
