#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
460.37
531.87
5.82
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
460.37
531.87
5.82
Спорт

Нұрсұлтан Тұрсынов грек-рим күресінен Азия чемпионатында қола жүлдеге ие болды

Нұрсұлтан Тұрсынов грек-рим күресінен Азия чемпионатында қола жүлдеге ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.04.2026 19:52 Сурет: United world wrestling
Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының балуаны Нұрсұлтан Тұрсынов Бішкек қаласында (Қырғызстан) өткен Азия чемпионатында қола жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

87 келіге дейінгі салмақта үшінші орын үшін өткен белдесуде Тұрсынов түрікменстандық Довлетмұрат Байрамовпен кездесті.

Қазақстандық балуан қарсыласын мерзімінен бұрын жеңіп, құрлық біріншілігін қола медальмен аяқтады.

Айта кетейік, бүгін, 7 сәуірде Қахарман Қисыметов (77 келіге дейін) те қола жүлде үшін белдескен еді. Алайда ол өзбекстандық Дониерхон Накибовқа есе жіберді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық үш балуан грек-рим күресінен Азия чемпионатының қола медалі үшін күреседі
18:50, Бүгін
Қазақстандық үш балуан грек-рим күресінен Азия чемпионатының қола медалі үшін күреседі
Грек-рим күресінен Нұрсұлтан Тұрсынов Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды
20:07, 15 сәуір 2024
Грек-рим күресінен Нұрсұлтан Тұрсынов Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды
Алматбек Аманбек грек-рим күресінен Азия чемпионатының финалына шықты
19:11, Бүгін
Алматбек Аманбек грек-рим күресінен Азия чемпионатының финалына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
КФФ объявила изменения в формате Кубка Казахстана
22:04, Бүгін
КФФ объявила изменения в формате Кубка Казахстана
Стали известны финалисты женской Национальной лиги по волейболу
22:00, Бүгін
Стали известны финалисты женской Национальной лиги по волейболу
Разгромом обернулся финальный матч чемпионата Казахстана по хоккею
21:33, Бүгін
Разгромом обернулся финальный матч чемпионата Казахстана по хоккею
"Зарплата была всего 120 тысяч тенге": жена Рахмонова сделала эмоциональное заявление
21:03, Бүгін
"Зарплата была всего 120 тысяч тенге": жена Рахмонова сделала эмоциональное заявление
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: