Спорт

Грек-рим күресінен Азия чемпионаты: Қазақстандық спортшы жүлдегер атанды

Грек-рим күресінен Азия чемпионаты: Қазақстандық спортшы жүлдегер атанды , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.04.2026 20:50 Сурет: ҚР ҰОК
Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Ислам Евлоев Қырғызстанның Бішкек қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында жүлдегерлер қатарына енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ҰОК мәліметіне сүйенсек, отандасымыз 97 келіге дейінгі салмақта үшінші орынға ие болды.

Қола жүлде үшін өткен белдесуде Евлоев Оңтүстік Корея өкілі Минхо Лиді мерзімінен бұрын жеңді. Кездесудің алғашқы сәттерінде-ақ Ислам нәтижелі әдістер сериясын сәтті орындап, басымдыққа ие болды.

Осылайша, қазақстандық балуан Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды.

Бұған дейін Алматбек Аманбек (72 келіге дейін) алтын медаль жеңіп алған еді. Сондай-ақ Ибрагим Магомадов (82 келіге дейін) пен Нұрсұлтан Тұрсынов (87 келіге дейін) қола жүлдеге ие болды.

Қазақстандық үш балуан грек-рим күресінен Азия чемпионатының қола медалі үшін күреседі
18:50, 07 сәуір 2026
Қазақстандық үш балуан грек-рим күресінен Азия чемпионатының қола медалі үшін күреседі
Алматбек Аманбек грек-рим күресінен Азия чемпионатының финалына шықты
19:11, 07 сәуір 2026
Алматбек Аманбек грек-рим күресінен Азия чемпионатының финалына шықты
Ислам Евлоев грек-рим күресінен әлем чемпионатының ширек финалына өтті
16:30, 20 қыркүйек 2025
Ислам Евлоев грек-рим күресінен әлем чемпионатының ширек финалына өтті
"Зенит" объявил решение по Нуралы Алипу
22:31, Бүгін
"Зенит" объявил решение по Нуралы Алипу
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой на топ-турнире по шахматам
22:02, Бүгін
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой на топ-турнире по шахматам
Тренер "Кайрата" прокомментировал тяжёлый матч в Кубке Казахстана
21:43, Бүгін
Тренер "Кайрата" прокомментировал тяжёлый матч в Кубке Казахстана
Экс-чемпион UFC опроверг домыслы фанатов, что его соперником станет Магомед Анкалаев
21:24, Бүгін
Экс-чемпион UFC опроверг домыслы фанатов, что его соперником станет Магомед Анкалаев
