Алматыда өтіп жатқан Қазақстан кубогында грек-рим күресінен барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды
Екінші жарыс күні бозкілемде әлем чемпионы Айдос Сұлтанғали мен Париж Олимпиадасының күміс жүлдегері Демеу Жадраев сынға түсті. Айта кетейік Демеу Жадраев бұған дейін олимпиадалық емес 82 келіге дейінгі салмақта күрескен еді. Төменде жеңімпаздар мен жүлдегерлердің толық тізімі көрсетілген.
55 келіге дейін
1. Алпамыс Дастанбек (Қызылорда облысы)
2. Арсен Жұма (Ақтөбе облысы)
3. Марлан Мұқашев (Астана)
3. Ерасыл Мұсан (Шымкент)
60 келіге дейін
1. Айдос Сұлтанғали (Қызылорда облысы)
2. Ербол Қамалиев (Алматы облысы)
3. Аманғали Бекболатов (СҚО)
3. Айбек Айтбеков (Астана қаласы)
63 келіге дейін
1. Мейрамбек Айнағұлов (Ақтөбе облысы)
2. Дәулет Әшірханов (Жамбыл облысы)
3. Еркебұлан Ардақов (Алматы қаласы)
3. Бақытжан Қабдыл (Алматы облысы)
67 келіге дейін
1. Бағдат Сабаз (Астана)
2. Ержет Жарлықасын (Жамбыл облысы)
3. Дінмұхамед Қошқар (Жамбыл облысы)
3. Динислам Сағитжан (Ақтөбе облысы)
72 келіге дейін
1. Мәди Данелов (Алматы облысы)
2. Данияр Қаленов (Солтүстік Қазақстан облысы)
3. Мерей Бекенов (Шығыс Қазақстан облысы)
3. Әділхан Сатаев (Шымкент)
77 келіге дейін
1. Демеу Жадраев (Алматы облысы)
2. Қаһарман Қисметов (БҚО)
3. Тамерлан Шадукаев (Қостанай облысы)
3. Юсуф Ашрапов (Жамбыл облысы)
82 келіге дейін
1. Ибрагим Магомадов (Қарағанды облысы)
2. Омар Сатаев (Шымкент қаласы)
3. Альмир Төлебаев (Алматы облысы)
3. Диас Қалтай (Жетісу облысы)
87 келіге дейін
1. Шамиль Ожаев (Алматы)
2. Тимур Оспанов (Қостанай облысы)
3. Нұрсұлтан Тұрсынов (Ақмола облысы)
3. Ислам Евлоев (Солтүстік Қазақстан облысы)
97 келіге дейін
1. Иусуф Мациев (Қостанай облысы)
2. Рахат Бержанов (Ақтөбе облысы)
3. Салават Ахметқали (ШҚО)
3. Бағлан Қуаныш (Астана қаласы)
130 келіге дейін
1. Олжас Сырлыбай (Қызылорда облысы)
2. Әлімхан Сыздықов (Шымкент)
3. Әлішер Ерғали (Жамбыл облысы)
3. Асылбек Жәнібекұлы (Ақтөбе облысы)