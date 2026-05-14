#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
474.04
555.01
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
474.04
555.01
6.45
Спорт

Алматыда өтіп жатқан Қазақстан кубогында грек-рим күресінен барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды

Алматыда өтіп жатқан Қазақстан кубогында грек-рим күресінен барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 18:34 Сурет: United world wrestling
Алматыда өтіп жатқан Қазақстан кубогы аясында грек-рим күресінен бәсекелер аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Екінші жарыс күні бозкілемде әлем чемпионы Айдос Сұлтанғали мен Париж Олимпиадасының күміс жүлдегері Демеу Жадраев сынға түсті. Айта кетейік Демеу Жадраев бұған дейін олимпиадалық емес 82 келіге дейінгі салмақта күрескен еді. Төменде жеңімпаздар мен жүлдегерлердің толық тізімі көрсетілген.

55 келіге дейін

1. Алпамыс Дастанбек (Қызылорда облысы)

2. Арсен Жұма (Ақтөбе облысы)

3. Марлан Мұқашев (Астана)

3. Ерасыл Мұсан (Шымкент)

60 келіге дейін

1. Айдос Сұлтанғали (Қызылорда облысы)

2. Ербол Қамалиев (Алматы облысы)

3. Аманғали Бекболатов (СҚО)

3. Айбек Айтбеков (Астана қаласы)

63 келіге дейін

1. Мейрамбек Айнағұлов (Ақтөбе облысы)

2. Дәулет Әшірханов (Жамбыл облысы)

3. Еркебұлан Ардақов (Алматы қаласы)

3. Бақытжан Қабдыл (Алматы облысы)

67 келіге дейін

1. Бағдат Сабаз (Астана)

2. Ержет Жарлықасын (Жамбыл облысы)

3. Дінмұхамед Қошқар (Жамбыл облысы)

3. Динислам Сағитжан (Ақтөбе облысы)

72 келіге дейін

1. Мәди Данелов (Алматы облысы)

2. Данияр Қаленов (Солтүстік Қазақстан облысы)

3. Мерей Бекенов (Шығыс Қазақстан облысы)

3. Әділхан Сатаев (Шымкент)

77 келіге дейін

1. Демеу Жадраев (Алматы облысы)

2. Қаһарман Қисметов (БҚО)

3. Тамерлан Шадукаев (Қостанай облысы)

3. Юсуф Ашрапов (Жамбыл облысы)

82 келіге дейін

1. Ибрагим Магомадов (Қарағанды облысы)

2. Омар Сатаев (Шымкент қаласы)

3. Альмир Төлебаев (Алматы облысы)

3. Диас Қалтай (Жетісу облысы)

87 келіге дейін

1. Шамиль Ожаев (Алматы)

2. Тимур Оспанов (Қостанай облысы)

3. Нұрсұлтан Тұрсынов (Ақмола облысы)

3. Ислам Евлоев (Солтүстік Қазақстан облысы)

97 келіге дейін

1. Иусуф Мациев (Қостанай облысы)

2. Рахат Бержанов (Ақтөбе облысы)

3. Салават Ахметқали (ШҚО)

3. Бағлан Қуаныш (Астана қаласы)

130 келіге дейін

1. Олжас Сырлыбай (Қызылорда облысы)

2. Әлімхан Сыздықов (Шымкент)

3. Әлішер Ерғали (Жамбыл облысы)

3. Асылбек Жәнібекұлы (Ақтөбе облысы)

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан қылыштасудан Мысырдағы Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды
20:38, Бүгін
Қазақстан қылыштасудан Мысырдағы Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды
Грек-рим күресінен Қазақстан командасы жастар арасындағы әлем чемпионатын жүлдесіз аяқтады
09:40, 24 қазан 2024
Грек-рим күресінен Қазақстан командасы жастар арасындағы әлем чемпионатын жүлдесіз аяқтады
Қазақстан грек-рим күресінен U20 әлем чемпионатында төртінші медалін жеңіп алды
10:10, 25 тамыз 2025
Қазақстан грек-рим күресінен U20 әлем чемпионатында төртінші медалін жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Барыс" может остаться без соперника в КХЛ
23:05, Бүгін
"Барыс" может остаться без соперника в КХЛ
Казахстанский нападающий продолжит карьеру в Испании
22:36, Бүгін
Казахстанский нападающий продолжит карьеру в Испании
Разгромной победой закончился бой Казахстана на турнире по боксу в Белграде
22:07, Бүгін
Разгромной победой закончился бой Казахстана на турнире по боксу в Белграде
Жёсткой зарубой завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу в Сербии
21:33, Бүгін
Жёсткой зарубой завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу в Сербии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: