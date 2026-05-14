Спорт

Қазақстан қылыштасудан Мысырдағы Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды

Қазақстан қылыштасудан Мысырдағы Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.05.2026 20:38 Сурет: olympic.kz
Қазақстанның ерлер құрамасы қылыштасудан Мысыр астанасы Каирде өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халықаралық жарыста ел намысын төмендегі спортшылар қорғайды:

  • Бексұлтан Әбжал
  • Қуаныш Ерғашбай
  • Жанат Нәбиев
  • Қайназар Нұрқатұлы
  • Нұрсат Айтмырза
  • Артем Саркисян
  • Сұлтан Станбек
  • Нұрмұхаммед Жайлыбай
  • Артур Чупраков
  • Назарбай Саттархан

Әлем кубогының кезеңі 22-23 мамыр күндері өтеді.

Айта кетейік, Нұрмұхаммед Жайлыбай биыл сәуір айында Бразилияда өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында қола жүлдеге ие болған еді.

Айдос Қали
