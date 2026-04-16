Теннисші Даниэль Тазабеков жасөспірімдер арасында Франциядағы турнирдің финалына жолдама алды
Сурет: ktf.kz
Қазақстандық теннисші Даниэль Тазабеков Францияның Болье-сюр-Мер қаласында өтіп жатқан ITF World Tennis Tour Juniors санатындағы J300 турнирінің финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жұптық сайыстың жартылай финалында Даниэль жапониялық Такамаса Кавагутимен бірге франциялықтар Марк Доменик пен Дени Жадені 6:2, 6:3 есебімен жеңді.
Финалда Тазабеков пен Кавагути Беларусь өкілі Ричард Лацис пен ресейлік Савва Рыбкинге қарсы ойнайды.
Оқи отырыңыз
