#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
461.26
542.58
6.18
Спорт

Бублик Рим "Мастерс" турнирінің екінші айналымында қарсыласын ойсырата ұтты

Александр Бублик Римдегі турнирде қарсыласын ойсырата ұтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 22:05 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның бірінші ракеткасы Александр Бублик (АТР рейтингінде 11-орын) Римде өтіп жатқан ATP Masters 1000 сериясының турнирін сәтті бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жекелей сынның екінші айналымында отандасымыз Аргентина өкілі Себастьян Баэске (65 АТР) еш мүмкіндік қалдырмады.

Кездесу небәрі 59 минутқа созылды. Осы уақыт ішінде Бублик қарсыласына тек үш геймде ғана есе жіберіп, матчты 6:1, 6:2 есебімен тас-талқан етіп аяқтады. Ойынның жоғары қарқыны мен соққыларының тұрақтылығы Александрға келесі кезеңге еш қиындықсыз өтуге мүмкіндік берді.

Рим турнирінің үшінші айналымында Бублик АҚШ өкілі Лёрнер Тьенмен кездеседі. 20 жастағы америкалық теннисші қазіргі уақытта әлемдік рейтингте 21-ші сатыда тұр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Рыбакина Римдегі турнирдің үшінші айналымына шықты
01:15, 09 мамыр 2026
Рыбакина Римдегі турнирдің үшінші айналымына шықты
Александр Бублик Мадридтегі "Мастерс" турнирінің үшінші кезеңіне шықты
09:15, 28 сәуір 2024
Александр Бублик Мадридтегі "Мастерс" турнирінің үшінші кезеңіне шықты
Бублик Париждегі "Мастерс" турнирінің екінші айналымына шықты
22:30, 30 қазан 2023
Бублик Париждегі "Мастерс" турнирінің екінші айналымына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский теннисист не смог пробиться в полуфинал турнира в Пакистане
02:25, 09 мамыр 2026
Казахстанский теннисист не смог пробиться в полуфинал турнира в Пакистане
Названа новая дата реванша Мейвезер – Пакьяо
01:39, 09 мамыр 2026
Названа новая дата реванша Мейвезер – Пакьяо
Елена Рыбакина стартовала с победы на "Мастерсе" в Риме
01:18, 09 мамыр 2026
Елена Рыбакина стартовала с победы на "Мастерсе" в Риме
Стали известны результаты взвешивания участников турнира UFC 328
00:44, 09 мамыр 2026
Стали известны результаты взвешивания участников турнира UFC 328
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: