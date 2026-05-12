#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
463.91
544.63
6.26
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+10°
$
463.91
544.63
6.26
Спорт

Талдықорғанда ауыр атлетикадан Қазақстан чемпионаты басталды

Талдықорғанда ауыр атлетикадан Қазақстан чемпионаты басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.05.2026 18:54 Сурет: olympic.kz
Талдықорған қаласында ауыр атлетикадан ересектер арасында Қазақстан Республикасының жеке-командалық чемпионаты басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ел біріншілігіне еліміздің 16 өңірінен 160-тан астам спортшы қатысуда. Олардың қатарында ұлттық құраманың көшбасшылары да бар.

Дегенмен бұл бәсекеге Нұрғиса Әділетұлы мен Алексей Чуркин қатыспайды. Жыл басында екі спортшыға да ота жасалған болатын. Қазір олар жарақатынан толық айығып, қалыпқа келу кезеңінен өтуде.

Айта кетейік, ел біріншілігінің қорытындысы бойынша 2026 жылғы жазғы Азия ойындарына қатысатын ұлттық құрама жасақталады.

Қазақстан чемпионаты 19 мамырға дейін жалғасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан құрамасы семсерлесуден Шанхайдағы Гран-при турниріне қатысады
19:59, Бүгін
Қазақстан құрамасы семсерлесуден Шанхайдағы Гран-при турниріне қатысады
Алматыда жүзуден Қазақстан чемпионаты басталды
20:17, 05 қараша 2024
Алматыда жүзуден Қазақстан чемпионаты басталды
Алматы облысында жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпионаты басталды
17:59, 11 шілде 2025
Алматы облысында жеңіл атлетикадан Қазақстан чемпионаты басталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал "Мастерса" в Риме
22:02, Бүгін
Янник Синнер прокомментировал выход в четвертьфинал "Мастерса" в Риме
Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Парме
21:27, Бүгін
Казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Парме
"Кайрат" объявил об уходе бразильского легионера
21:14, Бүгін
"Кайрат" объявил об уходе бразильского легионера
Двукратный претендент на титул UFC объяснил, что отличает Чимаева от Хабиба и Махачева
20:33, Бүгін
Двукратный претендент на титул UFC объяснил, что отличает Чимаева от Хабиба и Махачева
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: