Спорт

Бразилиялық шабуылшы Рикардиньо "Қайраттан" кетті

Бразилиялық шабуылшы Рикардиньо &quot;Қайраттан&quot; кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.05.2026 22:11 Сурет Рикардиньоның әлеуметтік желідегі парақшасынан
Бразилиялық шабуылшы Рикардиньо тараптардың өзара келісімі бойынша "Қайраттан" кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рикардиньо сары-қаралар сапына 2025 жылғы шілдеде қосылды. Алғашқы голын дебют матчында "Тұранның" қақпасына соқты.

Сондай-ақ бразилиялық футболшы УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінде лиссабондық "Спортингке" қарсы ойында нәтижелі пас беріп, лондондық "Арсеналдың" қақпасына гол соқты.

Жалпы Рикардиньо "Қайрат" сапында 32 матч өткізіп, 4 гол соғып, 2 нәтижелі пас берді.

Айдос Қали
