Спорт

Ауыр жарақат алған канадалық легионер "Барыстан" кетті

Тайлер Уотерспун, канадалық, легионер, Барыс, жарақат, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.12.2025 17:58 Сурет: hcbarys.kz
"Барыс" Тайлер Уотерспунмен арадағы келісімшарттың тараптардың өзара келісімі бойынша тоқтатылғанын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 21 желтоқстанда отандық хоккей клубының сайты хабарлады.

"Тайлер Уотерспун "Барыстан" кетті. Клуб Тайлерге атқарған еңбегі үшін алғыс білдіріп, алдағы мансабына сәттілік тілейді", делінген хабарламада.

Айта кетсек, қорғаушы 31 қазанда "Тракторға" қарсы сырт алаңдағы ойында алған жарақатынан кейін ұзақ мерзімге қатардан шығып қалған.

Бұған дейін "Қайрат" АФК Mundo do Futsal Experience-2025 жүлдесін иеленгенін жазғанбыз.

Хоккей: "Барыс" "Ақ Барыстан" тағы ұтылып қалды
23:46, 07 қараша 2023
Хоккей: "Барыс" "Ақ Барыстан" тағы ұтылып қалды
Алматы облысында ауыр жарақат алған ер адамның мәйіті табылды
22:50, 27 желтоқсан 2023
Алматы облысында ауыр жарақат алған ер адамның мәйіті табылды
Астаналық дәрігерлер өндірісте ауыр жарақат алған жігіттің қолын аман сақтап қалды
23:17, 30 қаңтар 2023
Астаналық дәрігерлер өндірісте ауыр жарақат алған жігіттің қолын аман сақтап қалды
