Семсерлесуден Швейцариядағы Әлем кубогының кезеңі: ұлттық құрама тізімі
Қазақстанның ерлер құрамасы семсерлесуден Бернде (Швейцария) өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық құрама сапына 11 спортшы енді:
- Руслан Құрбанов
- Эльмир Әлімжанов
- Кирилл Проходов
- Вадим Шарлаимов
- Ерлік Сертай
- Александр Федотов
- Никита Жулинский
- Аңсар Қасен
- Богдан Лукин
- Кирилл Павлов
- Георгий Тинников
Жарыс 22-23 мамыр күндері өтеді.
