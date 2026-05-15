Спорт

Семсерлесуден Швейцариядағы Әлем кубогының кезеңі: ұлттық құрама тізімі

Семсерлесуден Швейцариядағы Әлем кубогының кезеңі: ұлттық құрама тізімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 22:11 Сурет: akorda.kz
Қазақстанның ерлер құрамасы семсерлесуден Бернде (Швейцария) өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық құрама сапына 11 спортшы енді:

  • Руслан Құрбанов
  • Эльмир Әлімжанов
  • Кирилл Проходов
  • Вадим Шарлаимов
  • Ерлік Сертай
  • Александр Федотов
  • Никита Жулинский
  • Аңсар Қасен
  • Богдан Лукин
  • Кирилл Павлов
  • Георгий Тинников

Жарыс 22-23 мамыр күндері өтеді.

Айдос Қали
