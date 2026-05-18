#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Спорт

Қазақстандық боксшы Сербиядағы ірі турнирде жеңіске жетіп, топ жарды

Қазақстандық боксшы Сербиядағы ірі турнирде жеңіске жетіп, топ жарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.05.2026 12:11 Сурет: Instagram/ishki.sayasat.shymkent
Қазақстандық боксшы Нұрасыл Төлебек Сербияда өткен халықаралық Belgrade Winner турнирінде жеңімпаз атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, қазақстандық спортшы 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, төрт жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен.

Алтын медальға апарар жолда Нұрасыл Төлебек жоғары дайындық деңгейін көрсетті. Ол рингте сенімді қимылдап, қарсыластарынан басым түсті. Турнирдің барлық кезеңінен сәтті өтіп, тұрақты нәтижесінің арқасында финалдық жеңіске қол жеткізді.

Belgrade Winner халықаралық турнирі бокс әлемінде танымал жарыстардың бірі саналады және онда әртүрлі елдерден мықты спортшылар жиналады. Нұрасыл Төлебектің бұл жеңісі Қазақстан боксы үшін маңызды жетістік болды.

Бұған дейін Қазақстан құрамасы бокстан U17 санатындағы Азия чемпионатында сегіз алтын медаль жеңіп алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Янник Синнер Римдегі ATP 1000 турнирінде жеңіске жетіп, &quot;Мастерс&quot; иегері атанды
12:59, Бүгін
Янник Синнер Римдегі ATP 1000 турнирінде жеңіске жетіп, "Мастерс" иегері атанды
Максим Почивалов стенд атудан Италиядағы халықаралық турнирде топ жарды
18:46, 15 шілде 2025
Максим Почивалов стенд атудан Италиядағы халықаралық турнирде топ жарды
Қазақстандық каратэші Түркиядағы турнирде жеңіске жетті
13:13, 26 қаңтар 2026
Қазақстандық каратэші Түркиядағы турнирде жеңіске жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев
16:32, Бүгін
Ислам Махачев раздал деньги детям, сидя в дорогой машине
Кеплин делегат на Лигу Европы
16:05, Бүгін
Казахстан будет представлен в финале Лиги Европы УЕФА
Данилина в 1/8 Страсбурга
15:48, Бүгін
Лучшая парница Казахстана оформила выход в четвертьфинал "пятисотника" во Франции
Конор Макгрегор
15:31, Бүгін
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: