Нысана көздеуден Германиядағы Әлем кубогының кезеңі: ұлттық құраманың тізімі
Халықаралық спорттық ату федерациясы (ISSF) нысана көздеуден Германияның Мюнхен қаласында өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысатын спортшылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарысқа қатысушылардың тізіміне 15 қазақстандық спортшы енді. Ұлттық құраманың тізімі төменде көрсетілген.
– Никита Чирюкин
– Кирилл Федкин
– Елдар Иманқұлов
– Артемий Кабаков
– Константин Малиновский
– Валерий Рахымжан
– Ислам Сәтпаев
– Никита Шахторин
– Руслан Юнусметов
– Сәуле Әлімбек
– Елизавета Безрукова
– Арина Малиновская
– Валерия Попелова
– София Шульженко
– Нина Старова
Айта кетейік, Әлем кубогының кезеңі 24-31 мамыр аралығында өтеді.
