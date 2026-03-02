#Референдум-2026
Спорт

Спорттық гимнастикадан Әлем кубогы кезеңіне қатысатын ұлттық құрама тізімі жарияланды

Спорттық гимнастика, Баку, Әлем кубогы кезеңі, ұлттық құрама, тізімі , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 19:39 Сурет: olympic.kz
Халықаралық гимнастика федерациясы (FIG) Әзірбайжанның Баку қаласында өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысатын спортшылар тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халықаралық турнир 5-8 наурыз аралығында өтеді, делінген Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарламасында.

Қазақстан құрамасының сапына мына спортшылар енді:

  • Милад Карими
  • Нариман Курбанов
  • Дмитрий Патанин
  • Диас Тойшыбек
  • Зейнолла Ыдырысов
  • Эвелина Ежова
  • Радмилла Тарасова.

Айта кетейік, бұған дейін Германияның Котбус қаласында өткен Әлем кубогы кезеңінде Нариман Курбанов ат снарядындағы жаттығуда қола медаль жеңіп алған еді.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
