Спорттық гимнастикадан Әлем кубогы кезеңіне қатысатын ұлттық құрама тізімі жарияланды
Халықаралық гимнастика федерациясы (FIG) Әзірбайжанның Баку қаласында өтетін Әлем кубогы кезеңіне қатысатын спортшылар тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Халықаралық турнир 5-8 наурыз аралығында өтеді, делінген Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарламасында.
Қазақстан құрамасының сапына мына спортшылар енді:
- Милад Карими
- Нариман Курбанов
- Дмитрий Патанин
- Диас Тойшыбек
- Зейнолла Ыдырысов
- Эвелина Ежова
- Радмилла Тарасова.
Айта кетейік, бұған дейін Германияның Котбус қаласында өткен Әлем кубогы кезеңінде Нариман Курбанов ат снарядындағы жаттығуда қола медаль жеңіп алған еді.
