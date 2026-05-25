Спорт

Қазақстан семсерлесуден Швейцариядағы Әлем кубогы кезеңінде бесінші орын алды

Қазақстан семсерлесуден Швейцариядағы Әлем кубогы кезеңінде бесінші орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 18:50 Сурет: olympic.kz
Берн қаласында (Швейцария) семсерлесуден ерлер арасында Әлем кубогының кезеңі аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Командалық жарыста Қазақстан құрамасы ширек финалға дейін жетті. Турнир барысында қазақстандық шпагашылар Бразилия құрамасын 44:22 есебімен, ал АҚШ командасын 45:39 есебімен жеңді. Алайда ширек финалда Швейцарияға 36:38 есебімен жол берді.

5-8 орындар үшін өткен кездесулерде Қазақстан құрамасы Мысырды 41:26, Гонконгті 36:35 есебімен жеңіп, жарысты бесінші орынмен аяқтады.

Әлем кубогы кезеңінде ел намысын Ерлік Сертай, Вадим Шарлаимов, Никита Жулинский және Кирилл Проходов қорғады.

Айдос Қали
