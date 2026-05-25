Айбота Ертайқызы: Азия чемпионатының финалында сәтті өнер көрсеткеніме қуаныштымын
"Азия чемпионатының жекелей көпсайыстағы финалы аяқталды. Бұл өте жауапты сын еді. Ерекше толқу болды. Соған қарамастан, өзімді қолға алып, сәтті өнер көрсете алғаныма қуаныштымын. Нәтижесінде төрт жаттығудың барлығын да қатесіз орындап шықтым.
Осы жарысқа дайындық барысында қолдау көрсетіп, көмектескен жеке бапкеріме және Әлия Юсуповаға алғысымды білдіремін. Командам мен жаттықтырушылар құрамының еңбегін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Олардың қолдауы болмаса, мұндай нәтижеге жету де мүмкін болмас еді", – деді Ертайқызы.
Финалда Айбота Ертайқызы жалпы есепте 113,65 ұпай жинады. Бұл – оның Бішкектегі екінші жүлдесі. Бұған дейін ол командалық көпсайыста күміс медаль алған болатын.
Ертең, 26 мамырда гимнаст жекелей жаттығулардағы финалдық сайысқа қатысады.