Әртістік жүзуден Әлем кубогының кезеңінде ел намысын кімдер қорғайды
Испанияның Понтеведра қаласында әртістік жүзуден Әлем кубогының төртінші кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған жарысқа Қазақстан құрамасы да қатысады. Төменде ұлттық құраманың тізімі көрсетілген:
- Ясмина Исламова
- Арина Пушкина
- Даяна Джаманчалова
- Мақпал Қалмұрза
- Полина Мерзлякова
- Наргиза Болатова
- Ясмин Туякова
- Виктор Друзин
- Алдияр Рамазанов
- Артур Майданов
- Айғаным Саим
- София Ищенко
- Әйгерім Құрманғалиева
- Ксения Макарова
- Анна Павлецова
- Валерия Столбунова
- Анастасия Воронкова
- Жаклин Якимова
Халықаралық турнир 29-31 мамыр аралығында өтеді.
