Спорт

Әртістік жүзуден Әлем кубогының кезеңінде ел намысын кімдер қорғайды

Әртістік жүзуден Әлем кубогының кезеңі: Қазақстан құрамасының тізімі, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.05.2026 19:33 Сурет: olympic.kz
Испанияның Понтеведра қаласында әртістік жүзуден Әлем кубогының төртінші кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған жарысқа Қазақстан құрамасы да қатысады. Төменде ұлттық құраманың тізімі көрсетілген:

- Ясмина Исламова

- Арина Пушкина

- Даяна Джаманчалова

- Мақпал Қалмұрза

- Полина Мерзлякова

- Наргиза Болатова

- Ясмин Туякова

- Виктор Друзин

- Алдияр Рамазанов

- Артур Майданов

- Айғаным Саим

- София Ищенко

- Әйгерім Құрманғалиева

- Ксения Макарова

- Анна Павлецова

- Валерия Столбунова

- Анастасия Воронкова

- Жаклин Якимова

Халықаралық турнир 29-31 мамыр аралығында өтеді.

