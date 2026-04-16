#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
474.08
558.28
6.26
Спорт

Бразилиядағы Әлем кубогы кезеңінде ел намысын кімдер қорғайды

Бразилиядағы Әлем кубогы кезеңінде ел намысын кімдер қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.04.2026 17:56
20-26 сәуір аралығында Бразилияның Фос-ду-Игуасу қаласында World Boxing федерациясының ұйымдастыруымен Әлем кубогының кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық құраманың бапкерлер штабы аталған бәсекеге қатысатын боксшылардың тізімін жариялады.

Ерлер

50 келіге дейін: Даниял Сәбит

55 келіге дейін: Бағлан Кенжебек

60 келіге дейін: Жансері Көшербаев

65 келіге дейін: Мұхаммедсабыр Базарбайұлы

70 келіге дейін: Фарух Тоқтасынов

75 келіге дейін: Санжарәлі Бегалиев

80 келіге дейін: Диас Молжігітов

85 келіге дейін: Сұлтан Айбарұлы

90 келіге дейін: Дәулет Төлемісов

Әйелдер

51 келіге дейін: Алуа Балқыбекова

54 келіге дейін: Назым Қызайбай

60 келіге дейін: Виктория Графеева

65 келіге дейін: Аида Әбікеева

70 келіге дейін: Наталья Богданова

80 келіге дейін: Жібек Жарасқызы

80 келіден жоғары: Валерия Аксенова

Айдос Қали
