Спорт

Әлемнің 1-ракеткасы "Ролан Гарростың" екінші айналымында жеңіліп қалды

28.05.2026 21:55 Сурет: instagram/rolandgarros
28 мамырда италиялық теннисші, әлемнің бірінші ракеткасы Янник Синнер Франция ашық чемпионаты-2026 аясында екінші айналымда аргентиналық Хуан-Мануэль Серундоладан күтпеген жерден жеңіліп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл матчтың басында ешқандай сенсация туралы сөз болған жоқ, себебі ATP көшбасшысы алғашқы екі сетте сенімді түрде басым түсті – 6:3, 6:2. Үшінші шешуші партияда жеңісті түйіндеу ғана қалған еді, алайда осы сәтте Синнердің жағдайы күрт нашарлап, жүрегі айнып тұрғанын айтты.

Дәрігерлердің көмегі де жәрдемдеспеді, бірақ ол ойынды жалғастырды. Дегенмен, Янниктің денсаулық жағдайы қорытынды нәтижеге әсер етті.

Ол қарсыласынан жеңіліп, "Ролан Гаррос-2026" турнирінен шығып қалды. Қалған үш сетте аргентиналыққа жол берді – 5:7, 1:6, 1:6.

Осылайша, рейтинг көшбасшысы ATP турындағы 2026 жылғы ақпаннан бергі алғашқы жеңілісіне ұшырады. Ол Дохада өткен турнирдің ширек финалында чех теннисшісі Якуб Меншиктен жеңілген еді.

Янник қатарынан 30 матчтық жеңісті сериясын тоқтатты.

Рыбакина "Ролан Гаррос" турнирінің екінші айналымында жеңіліп қалды
21:03, 27 мамыр 2026
Рыбакина "Ролан Гаррос" турнирінің екінші айналымында жеңіліп қалды
Юлия Путинцева
00:26, 21 шілде 2023
Юлия Путинцева Будапештегі турнирдің екінші айналымында жеңіліп қалды
Әлемнің бірінші ракеткасы үш айға жарыстан шеттетілді
11:24, 16 ақпан 2025
Әлемнің бірінші ракеткасы үш айға жарыстан шеттетілді
