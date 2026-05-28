Әлемнің 1-ракеткасы "Ролан Гарростың" екінші айналымында жеңіліп қалды
Бұл матчтың басында ешқандай сенсация туралы сөз болған жоқ, себебі ATP көшбасшысы алғашқы екі сетте сенімді түрде басым түсті – 6:3, 6:2. Үшінші шешуші партияда жеңісті түйіндеу ғана қалған еді, алайда осы сәтте Синнердің жағдайы күрт нашарлап, жүрегі айнып тұрғанын айтты.
Дәрігерлердің көмегі де жәрдемдеспеді, бірақ ол ойынды жалғастырды. Дегенмен, Янниктің денсаулық жағдайы қорытынды нәтижеге әсер етті.
Ол қарсыласынан жеңіліп, "Ролан Гаррос-2026" турнирінен шығып қалды. Қалған үш сетте аргентиналыққа жол берді – 5:7, 1:6, 1:6.
Осылайша, рейтинг көшбасшысы ATP турындағы 2026 жылғы ақпаннан бергі алғашқы жеңілісіне ұшырады. Ол Дохада өткен турнирдің ширек финалында чех теннисшісі Якуб Меншиктен жеңілген еді.
Янник қатарынан 30 матчтық жеңісті сериясын тоқтатты.