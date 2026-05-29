Жібек Құламбаева Сербиядағы турнирдің финалында ойнайды
Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева швециялық Лиза Заармен бірге Сербияда өтіп жатқан ITF W75 сериясы турнирінің жұптық сынында финалға жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыстың 2-ші нөмірлі жұбы саналған Құламбаева мен Заар жартылай финалда турнирдің үшінші тандемі – қытайлық Юмин Дан мен Ю Сяоди дуэтінен басым түсті. 1 сағат 49 минутқа созылған кездесуде қыздарымыз нағыз мінез көрсетті.
Старттық партияда қазақстандық-швециялық жұп 0:3 есебімен ұтылып жатып, корттағы жағдайды өзгерте алды және сетті 7:5 есебімен өз еншілеріне жазды. Екінші сетте Құламбаева мен Заар кортта толықтай үстемдік құрып, қарсыластарын 6:3 есебімен айқын ұтты.
Бас жүлде сарапқа салынатын шешуші матчта Жібек Құламбаева мен Лиза Заар чехиялық Михаэла Байерлова және сербиялық Елена Милованович жұбына қарсы ойнайды.
