Спорт

Күрес түрлерінен Моңғолиядағы халықаралық турнирге қатысатын қазақстандық балуандар анықталды

Күрес түрлерінен Моңғолиядағы халықаралық турнирге қатысатын қазақстандық балуандар анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 18:49 Сурет: olympic.kz
Біріккен Күрес Әлемі (UWW) күрес түрлерінен Моңғолияның Ұлан-Батыр қаласында өтетін халықаралық рейтингтік турнирге қатысатын спортшылардың тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған байрақты бәсекеде қазақстандық балуандар да бақ сынайды. Ұлттық құраманың тізімі төменде көрсетілген.

Грек-рим күресі

63 келіге дейін: Досжан Өтепқалиев, Еркебұлан Ардақов

97 келіге дейін: Нұрасыл Аманалы

130 келіге дейін: Әлішер Ерғали, Олжас Сырлыбай

Еркін күрес

57 келіге дейін: Абзал Өкенов, Мейрамбек Қартбай, Мерей Базарбаев

61 келіге дейін: Асыл Айтақын, Қалмұхан Тұрмаханбет

65 келіге дейін: Айбек Айтбеков, Ибрагим Магомадов, Өсімжан Дастанбек

70 келіге дейін: Родион Анчугин, Санжар Досжанов, Ерлан Шәкішов

74 келіге дейін: Нұрданат Айтанов

79 келіге дейін: Мансұр Қуанған, Шамиль Ожаев

86 келіге дейін: Болат Сақаев

92 келіге дейін: Алматбек Аманбек, Азамат Дәулетбеков

97 келіге дейін: Нұрдәулет Бекенов

125 келіге дейін: Едіге Қасымбек

Әйелдер күресі

50 келіге дейін: Зейнеп Баянова

53 келіге дейін: Марал Тәңірбергенова

55 келіге дейін: Лаура Алмағанбетова

57 келіге дейін: Нилуфар Раимова

68 келіге дейін: Ирина Казюлина, Жәмила Бақбергенова

76 келіге дейін: Эльмира Сыздықова, Гүлмарал Еркебаева

Айта кетейік, халықаралық турнир 4-7 маусым аралығында өтеді.

