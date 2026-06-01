Күрес түрлерінен Моңғолиядағы халықаралық турнирге қатысатын қазақстандық балуандар анықталды
Аталған байрақты бәсекеде қазақстандық балуандар да бақ сынайды. Ұлттық құраманың тізімі төменде көрсетілген.
Грек-рим күресі
63 келіге дейін: Досжан Өтепқалиев, Еркебұлан Ардақов
97 келіге дейін: Нұрасыл Аманалы
130 келіге дейін: Әлішер Ерғали, Олжас Сырлыбай
Еркін күрес
57 келіге дейін: Абзал Өкенов, Мейрамбек Қартбай, Мерей Базарбаев
61 келіге дейін: Асыл Айтақын, Қалмұхан Тұрмаханбет
65 келіге дейін: Айбек Айтбеков, Ибрагим Магомадов, Өсімжан Дастанбек
70 келіге дейін: Родион Анчугин, Санжар Досжанов, Ерлан Шәкішов
74 келіге дейін: Нұрданат Айтанов
79 келіге дейін: Мансұр Қуанған, Шамиль Ожаев
86 келіге дейін: Болат Сақаев
92 келіге дейін: Алматбек Аманбек, Азамат Дәулетбеков
97 келіге дейін: Нұрдәулет Бекенов
125 келіге дейін: Едіге Қасымбек
Әйелдер күресі
50 келіге дейін: Зейнеп Баянова
53 келіге дейін: Марал Тәңірбергенова
55 келіге дейін: Лаура Алмағанбетова
57 келіге дейін: Нилуфар Раимова
68 келіге дейін: Ирина Казюлина, Жәмила Бақбергенова
76 келіге дейін: Эльмира Сыздықова, Гүлмарал Еркебаева
Айта кетейік, халықаралық турнир 4-7 маусым аралығында өтеді.