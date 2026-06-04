Таеквондодан Италиядағы Гран-при турнирінде ел намысын кімдер қорғайды
Сурет: olympic.kz
5 маусымда Италияның Рим қаласында таеквондодан Гран-при турнирі басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған бәсекеге Қазақстан құрамасының таеквондошылары да қатысады. Ұлттық құраманың тізімі төменде көрсетілген.
49 келіге дейін: Айдана Құмартаева, Нодира Ахмедова
57 келіге дейін: Мария Севостьянова
58 келіге дейін: Тамирлан Тілеулес
68 келіге дейін: Самирхон Абабакиров
80 келіге дейін: Батырхан Төлеуғали, Бекасыл Ергеш
80 келіден жоғары: Бейбарыс Қаблан
Айта кетейік, Гран-при турнирі 7 маусымға дейін жалғасады.
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