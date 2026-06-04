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Спорт

Таеквондодан Италиядағы Гран-при турнирінде ел намысын кімдер қорғайды

Таеквондодан Италиядағы Гран-при турнирінде ел намысын кімдер қорғайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 18:20 Сурет: olympic.kz
5 маусымда Италияның Рим қаласында таеквондодан Гран-при турнирі басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған бәсекеге Қазақстан құрамасының таеквондошылары да қатысады. Ұлттық құраманың тізімі төменде көрсетілген.

49 келіге дейін: Айдана Құмартаева, Нодира Ахмедова

57 келіге дейін: Мария Севостьянова

58 келіге дейін: Тамирлан Тілеулес

68 келіге дейін: Самирхон Абабакиров

80 келіге дейін: Батырхан Төлеуғали, Бекасыл Ергеш

80 келіден жоғары: Бейбарыс Қаблан

Айта кетейік, Гран-при турнирі 7 маусымға дейін жалғасады.

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Айдос Қали
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