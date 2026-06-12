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Спорт

Қазақстан волейболдан ұлттар кубогының жартылай финалына топтағы 1-орынмен шықты

Қазақстан волейболдан ұлттар кубогының жартылай финалына топтағы 1-орынмен шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.06.2026 17:13 Сурет: olympic.kz
Филиппиннің Кандон қаласында өтіп жатқан AVC Ұлттар кубогында Қазақстан әйелдер құрамасы жартылай финалға жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Топтық кезеңдегі соңғы матчта қазақстандық волейболшылар Вьетнам құрамасын 3:2 есебімен жеңді.

Осылайша, Қазақстан В тобындағы барлық кездесуде жеңіске жетіп, турнирдің жартылай финалына бірінші орынмен шықты.

Жартылай финалда ұлттық құрама А тобында екінші орын алған командамен кездеседі.

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Айдос Қали
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