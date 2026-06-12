Қазақстан волейболдан ұлттар кубогының жартылай финалына топтағы 1-орынмен шықты
Сурет: olympic.kz
Филиппиннің Кандон қаласында өтіп жатқан AVC Ұлттар кубогында Қазақстан әйелдер құрамасы жартылай финалға жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Топтық кезеңдегі соңғы матчта қазақстандық волейболшылар Вьетнам құрамасын 3:2 есебімен жеңді.
Осылайша, Қазақстан В тобындағы барлық кездесуде жеңіске жетіп, турнирдің жартылай финалына бірінші орынмен шықты.
Жартылай финалда ұлттық құрама А тобында екінші орын алған командамен кездеседі.
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