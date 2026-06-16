Триатлоннан Қазақстан құрамасының Азия кубогының кезеңіне қатысатын құрамы жарияланды
Сурет: olympic.kz
Астана қаласында ересектер арасындағы триатлоннан Азия кубогының кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Халықаралық триатлон федерациясы алдағы жарысқа қатысушылардың тізімін жариялады. Қазақстан құрамасының құрамы төмендегідей:
- Дарын Қонысбаев
- Аян Бейсенбаев
- Егор Крупяков
- Александр Тен
- Арлан Жаңабай
- Темірлан Теміров
- Максим Шмулич
- Елмұрат Қанай
- Рамазан Айнегов
- Илья Крупяков
- Александр Автушко
- Владислав Кельгин
- Әлинәби Маралбеков
- Данил Породнов
- Арина Шульгина
- Алуа Нұрмұхамет
- Диана Ержанова
- Рамина Агабаева
- Вероника Иванюк
- Даяна Карим
Айта кетейік, Азия кубогының кезеңі 20 маусымда өтеді.
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