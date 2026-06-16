#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Триатлоннан Қазақстан құрамасының Азия кубогының кезеңіне қатысатын құрамы жарияланды

Триатлоннан Қазақстан құрамасының Азия кубогының кезеңіне қатысатын құрамы жарияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 19:58 Сурет: olympic.kz
Астана қаласында ересектер арасындағы триатлоннан Азия кубогының кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халықаралық триатлон федерациясы алдағы жарысқа қатысушылардың тізімін жариялады. Қазақстан құрамасының құрамы төмендегідей:

- Дарын Қонысбаев

- Аян Бейсенбаев

- Егор Крупяков

- Александр Тен

- Арлан Жаңабай

- Темірлан Теміров

- Максим Шмулич

- Елмұрат Қанай

- Рамазан Айнегов

- Илья Крупяков

- Александр Автушко

- Владислав Кельгин

- Әлинәби Маралбеков

- Данил Породнов

- Арина Шульгина

- Алуа Нұрмұхамет

- Диана Ержанова

- Рамина Агабаева

- Вероника Иванюк

- Даяна Карим

Айта кетейік, Азия кубогының кезеңі 20 маусымда өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Нұрбек Оралбай Қытайдағы Әлем кубогы кезеңінің ширек финалында жеңіліп қалды
20:40, Бүгін
Олимпиада жүлдегері Нұрбек Оралбай Әлем кубогы кезеңінде жеңіліп қалды
Нысана көздеуден Аргентинада өтетін Әлем кубогының кезеңіне қатысатын Қазақстан құрамы жарияланды
19:19, 03 сәуір 2025
Нысана көздеуден Аргентинада өтетін Әлем кубогының кезеңіне қатысатын Қазақстан құрамы жарияланды
Триатлоннан Азия чемпионаты: Қазақстан құрамасының нәтижелері
18:33, 08 сәуір 2025
Триатлоннан Азия чемпионаты: Қазақстан құрамасының нәтижелері
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
22:31, Бүгін
"Кайрат" выступил с заявлением по последнему матчу Дастана Сатпаева
Фото: пресс-служба НОК РК
22:01, Бүгін
"Глобальная проблема": топовый тренер прокомментировал поражение Оралбая от Хабибуллаева
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
21:25, Бүгін
Определился первый соперник "Елимая" в Лиге Конференций
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
21:16, Бүгін
"Астана" узнала первого соперника в Лиге Конференций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: