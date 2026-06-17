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Спорт

"Қайрат" сапындағы соңғы ойнында Дастан Сәтпаев дубль жасады

Дастан Сәтпаев, Алматы, Қызылжар, дубль , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 22:57 Сурет: "Қайрат" ФК баспасөз қызметі
17 маусымда кешке Алматы орталық стадионында футболдан Қазақстан Премьер-лигасының 17-ші турының кері шегерілген матчы өтті. Осылайша алматылық "Қайрат" өз алаңында петропавлдық "Қызылжарды" қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл матч Лондонның "Челси" командасына ауыспақ "Қайраттың" басты шабуылшысы Дастан Сәтпаев үшін қоштасу іспетті болды.

Қазақ футболының басты үміті екі гол соғып, жанкүйерлердің сенімін ақтады.

Алдымен 17 жастағы шабуылшы допты 59-минутта қонақтардың қақпасының бұрышына дәл теуіп, ерекшелене білді. Содан кейін Сәтпаев ойынның аяқталғанын білдіретін ысқырыққа дейін үш минут қалғанда тағы гол соқты.

Дастанның голдары арасында "Қайраттың" активіне алаңдағы өзге ойыншыны алмастырған 18 жасар Бекболат Исмаил тағы бір гол соға білді.

Нәтижесінде "сары-қара" "Қызылжарды" 3:0 есебімен ойсырата ұтты.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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