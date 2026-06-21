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Спорт

Абылайхан Жүсіпов Қытайдағы әлем кубогы кезеңінде алтын медаль иеленді

Абылайхан Жүсіпов Қытайдағы әлем кубогы кезеңінде алтын медаль иеленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.06.2026 11:00 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық боксшы Абылайхан Жүсіпов Қытайдың Гуйян қаласында өтіп жатқан бокстан әлем кубогы кезеңінің жеңімпазы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

70 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі финалда Жүсіпов Үндістан өкілі Дипакты төрешілердің бірауыздан шығарған шешімімен жеңді.

Осылайша, Қазақстан құрамасының қоржынындағы алтын медаль саны үшеуге жетті. Бұған дейін Назым Қызайбай (54 келіге дейін) мен Виктория Графеева (60 келіге дейін) финалдық жекпе-жектерінде жеңіске жеткен болатын.

Ал Аида Әбікеева (65 келіге дейін), Валерия Аксенова (80 келіге дейін) және Дина Исламбекова (80 келіден жоғары) әлем кубогы кезеңін қола жүлдемен аяқтады.

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Айдос Қали
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