Қазақстандық теннисші Уимблдон турнирінің іріктеу сайысын жеңіспен бастады
Сурет: Instagram/skatov_timofey
2026 жылдың 22 маусымында Лондон корттарында Уимблдонның жаңа маусымының ойындары басталды. Теннисшілер, әзірге шөптегі ең беделді турнирдің негізгі торының жолдамасын өзара сарапқа салуда, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстаннан "Уимблдон-2026" турнирінде тек Тимофей Скатов өз бағын сынауда.
Қазақстандық спортшы іріктеу сайысының ширек финалында әлемнің 247-ракеткасы, аргентиналық Алекс Барренаны екі партияда жеңді: 6:3, 7:6 (7:4).
Енді Тимофей Скатов іріктеу сайысының жартылай финалында әлемнің 112-ракеткасы, грузиялық Николоз Басилашвили немесе рейтингіде 185-сатыдағы швециялық Элиас Имердің қай жеңгенімен кездеседі.
Бұған дейін Александр Бублик Швейцариядағы былтырғы чемпиондық атағын қорғайтынын жазғанбыз.
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