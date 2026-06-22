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Спорт

Қазақстандық теннисші Уимблдон турнирінің іріктеу сайысын жеңіспен бастады

Тимофей Скатов, Қазақстан, теннис, Уимблдон, іріктеу сайысы , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 19:40 Сурет: Instagram/skatov_timofey
2026 жылдың 22 маусымында Лондон корттарында Уимблдонның жаңа маусымының ойындары басталды. Теннисшілер, әзірге шөптегі ең беделді турнирдің негізгі торының жолдамасын өзара сарапқа салуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстаннан "Уимблдон-2026" турнирінде тек Тимофей Скатов өз бағын сынауда.

Қазақстандық спортшы іріктеу сайысының ширек финалында әлемнің 247-ракеткасы, аргентиналық Алекс Барренаны екі партияда жеңді: 6:3, 7:6 (7:4).

Енді Тимофей Скатов іріктеу сайысының жартылай финалында әлемнің 112-ракеткасы, грузиялық Николоз Басилашвили немесе рейтингіде 185-сатыдағы швециялық Элиас Имердің қай жеңгенімен кездеседі. 

Бұған дейін Александр Бублик Швейцариядағы былтырғы чемпиондық атағын қорғайтынын жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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