#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Томирис Нұржан Тунистегі турнирдің абсолютті чемпионы атанды

Томирис Нұржан Тунистегі турнирдің абсолютті чемпионы атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 18:45 Сурет: ktf.kz
Тунистің Картаж қаласында ITF J60 санатындағы халықаралық жасөспірімдер турнирі мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Екінші нөмірмен тіркелген қазақстандық теннисші Томирис Нұржан жекелей және жұптық сында сәтті өнер көрсетті. Жекелей разрядтың финалында ол жарыстың бірінші ракеткасы, жергілікті спортшы Надин Хамрунимен кездесіп, 7:5, 6:3 есебімен жеңіске жетті.

Жұптық сында Нұржан тунистік теннисші Мелек Гамаунмен бірге өнер көрсетті. Финалда олардың жұбы франциялық Нейруз Мерьям Годбейн мен тунистік Нур Сануннан басым түсті. Кездесу 4:6, 6:3, 10:8 есебімен қазақстандық-тунистік дуэттің пайдасына аяқталды.

Осылайша, 16 жастағы Томирис Нұржан жекелей және жұптық сындағы чемпиондық атақтарды жеңіп алып, турнирдің абсолютті чемпионы атанды. Бұған дейін қазақстандық теннисші биыл Испания мен Алжирде өткен ITF J60 санатындағы турнирлерде де жеңімпаз болған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Образовательная программа Болашак, стипендия Болашак
19:00, Бүгін
"Болашақ" стипендиясы иегерлерінің тізімі жарияланды
Әмір Омарханов
15:52, 01 желтоқсан 2024
Әмір Омарханов Мексикадағы беделді турнирдің чемпионы атанды
Қазақстандық жас теннисшілер Таиландтағы турнирдің чемпионы атанды
09:11, 19 қараша 2023
Қазақстандық жас теннисшілер Таиландтағы турнирдің чемпионы атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК
20:33, Бүгін
Сборная Казахстана завершила чемпионат Алтайского союза по таеквондо с 48 медалями
Фото: olympics.com
20:02, Бүгін
"Выложилась на максимум": скандальная боксёрша Линь Юйтин объяснила поражение от Графеевой
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
19:33, Бүгін
"Ордабасы" объявил об уходе болгарского нападающего Миткова
Фото: НОК РК
19:06, Бүгін
Александр Горбачук высказался о победе казахстанских шпажистов на чемпионате Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: