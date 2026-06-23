Томирис Нұржан Тунистегі турнирдің абсолютті чемпионы атанды
Екінші нөмірмен тіркелген қазақстандық теннисші Томирис Нұржан жекелей және жұптық сында сәтті өнер көрсетті. Жекелей разрядтың финалында ол жарыстың бірінші ракеткасы, жергілікті спортшы Надин Хамрунимен кездесіп, 7:5, 6:3 есебімен жеңіске жетті.
Жұптық сында Нұржан тунистік теннисші Мелек Гамаунмен бірге өнер көрсетті. Финалда олардың жұбы франциялық Нейруз Мерьям Годбейн мен тунистік Нур Сануннан басым түсті. Кездесу 4:6, 6:3, 10:8 есебімен қазақстандық-тунистік дуэттің пайдасына аяқталды.
Осылайша, 16 жастағы Томирис Нұржан жекелей және жұптық сындағы чемпиондық атақтарды жеңіп алып, турнирдің абсолютті чемпионы атанды. Бұған дейін қазақстандық теннисші биыл Испания мен Алжирде өткен ITF J60 санатындағы турнирлерде де жеңімпаз болған еді.