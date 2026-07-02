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Спорт

Ғұсман Қосановты еске алуға арналған турнир: қазақстандықтардың нәтижесі қандай

Ғұсман Қосановты еске алуға арналған турнир: қазақстандықтардың нәтижесі қандай, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 23:10 Сурет: olympic.kz
Шымкентте Ғұсман Қосановты еске алуға арналған халықаралық турнир аяқталды. Жарыстың екінші күні отандастарымыз бірнеше дисциплинада жеңімпаз атанып, жүлдегерлер қатарына енді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мария Ефремова (үш қарғып секіру – 13.83 м), Рамазан Шаиев (800 метр – 1:51,77), Полина Иванова (сырықпен секіру – 4,10 м), Ақбілек Құралай (5000 метр – 17:26,10) алтын медальға ие болды.

Күміс медальді Антонина Чернышева (110 метр кедергілер арқылы жүгіру – 13.78), Ақбаян Нұрмамбет (800 метр – 2:07,98), Никита Изотов (800 метр – 1:52,08), Анна Черкашина (сырықпен секіру – 4,00 м), Виктория Ан (200 метр – 24,21), Виталий Земс (200 метр – 21,45), Давид Ефремов (110 метр – 13,95), Виктория Ан, Виталий Земс, Екатерина Пузырева, Руслан Құрманалиев (4х100 аралас эстафета) жеңіп алды.

Ал Алина Чистякова (110 метр кедергілер арқылы жүгіру – 14.09), Елизавета Якименко (үш қарғып секіру – 12.50 м), Аяна Болатбекқызы (800 метр – 2:08,01), Анастасия Ибрагимова (сырықпен секіру – 3,80 м), Арина Гладышева (5000 метр – 17:42,91), Алмат Тулебаев, Данил Сутжанов, Татьяна Но, Дария Гридасовадан құралған "Қазақстан-2" командасы (4х100 аралас эстафета) қола жүлдені иеленді.

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Айдос Қали
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